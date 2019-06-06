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Факты / Украина

Ценов, уволившийся после убийства ребенка, возглавил полицию ООС

Экс-начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов возглавил в зоне проведения ООС полицейские силы.

Ценов, уволившийся после убийства ребенка, возглавил полицию ООС

Экс-начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

– Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сырскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения Операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова.

Ранее Ценов подал в отставку после гибели 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба.

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