Июнь, 06 в 12:32

Ценов, уволившийся после убийства ребенка, возглавил полицию ООС

Экс-начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов возглавил в зоне проведения ООС полицейские силы. Экс-начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. – Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сырскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения Операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. Ранее Ценов подал в отставку после гибели 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Читайте: К бою готовы! Масштабные учения танкистов в зоне ООС Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба.

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