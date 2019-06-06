Следователи не обратились в суд с ходатайством о проведении экспертиз, поскольку был выходной день.
В Госбюро расследований объяснили, почему следователи по делу об убийстве ребенка в Переяславе-Хмельницком не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертиз с подозреваемыми на алкоголь и наличие следов пороха на их телах.
По словам руководителя регионального управления ГБР Руслана Марчука, следователи не требовали экспертиз, поскольку решили, что суд не работает из-за выходного (суббота 1 июня).
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Отметим, что подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались свидетельствовать и проходить тесты на алкоголь и следы пороха.
Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний ребенок получил пулевое ранение в голову. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако мальчик умер, так и не придя в сознание.
В убийстве подозреваются двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец.
Кто должен понести отвественность за смерть ребенка в Переяславе-Хмельницком?
- Все вместе 38%, 47 голосов47 голосов 38%38%
- Задержанные полицейские 31%, 38 голосов38 голосов 31%31%
- Министр внутренних дел 15%, 19 голосов19 голосов 15%15%
- Суд решит, кто виноват 11%, 14 голосов14 голосов 11%11%
- Руководство областной полиции 5%, 6 голосов6 голосов 5%5%
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