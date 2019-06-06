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Факты / Украина

Убийство мальчика: почему следователи не требовали экспертиз

Следователи не обратились в суд с ходатайством о проведении экспертиз, поскольку был выходной день.

Убийство мальчика: почему следователи не требовали экспертиз

В Госбюро расследований объяснили, почему следователи по делу об убийстве ребенка в Переяславе-Хмельницком не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертиз с подозреваемыми на алкоголь и наличие следов пороха на их телах.

По словам руководителя регионального управления ГБР Руслана Марчука, следователи не требовали экспертиз, поскольку решили, что суд не работает из-за выходного (суббота 1 июня).

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Отметим, что подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались свидетельствовать и проходить тесты на алкоголь и следы пороха.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний ребенок получил пулевое ранение в голову. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако мальчик умер, так и не придя в сознание.

В убийстве подозреваются двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец.

Кто должен понести отвественность за смерть ребенка в Переяславе-Хмельницком?

  • Все вместе 38%, 47 голосов
    47 голосов 38%
    38%
  • Задержанные полицейские 31%, 38 голосов
    38 голосов 31%
    31%
  • Министр внутренних дел 15%, 19 голосов
    19 голосов 15%
    15%
  • Суд решит, кто виноват 11%, 14 голосов
    14 голосов 11%
    11%
  • Руководство областной полиции 5%, 6 голосов
    6 голосов 5%
    5%
Всего голосов: 124

ФотоMediaPORT

Источник: Громадське

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