За пять месяцев 2019 года Украина выплатила 231,2 млрд грн долгов из 480 млрд грн запланированных.
Украина выплатила 231,2 млрд грн долгов на 2019 год.
176,2 млрд грн были выплачены в счет погашения госдолга и 55 млрд грн в счет его обслуживания.
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Долг Украины по состоянию на 1 июня был на уровне 481,55 млрд грн, за пять месяцев удалось выплатить 48%.
Государственные заимствования за пять месяцев составили 182,2 млрд грн, в том числе 155,5 млрд грн – от размещения облигации внутреннего государственного займа.
Напомним, МВФ прогнозирует, что ВВП Украины значительно вырастет за два года.
Источник: Министерство финансов
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