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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина выплатила 230 млрд грн долгов на 2019 год

За пять месяцев 2019 года Украина выплатила 231,2 млрд грн долгов из 480 млрд грн запланированных.

Украина выплатила 230 млрд грн долгов на 2019 год

Украина выплатила 231,2 млрд грн долгов на 2019 год.

176,2 млрд грн были выплачены в счет погашения госдолга и 55 млрд грн в счет его обслуживания.

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Долг Украины по состоянию на 1 июня был на уровне 481,55 млрд грн, за пять месяцев удалось выплатить 48%.

Государственные заимствования за пять месяцев составили 182,2 млрд грн, в том числе 155,5 млрд грн – от размещения облигации внутреннего государственного займа.

Напомним, МВФ прогнозирует, что ВВП Украины значительно вырастет за два года.

Источник: Министерство финансов

Фото: Dreamstime

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