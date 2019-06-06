За пять месяцев 2019 года Украина выплатила 231,2 млрд грн долгов из 480 млрд грн запланированных.

Украина выплатила 231,2 млрд грн долгов на 2019 год.

176,2 млрд грн были выплачены в счет погашения госдолга и 55 млрд грн в счет его обслуживания.

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Долг Украины по состоянию на 1 июня был на уровне 481,55 млрд грн, за пять месяцев удалось выплатить 48%.

Государственные заимствования за пять месяцев составили 182,2 млрд грн, в том числе 155,5 млрд грн – от размещения облигации внутреннего государственного займа.

Напомним, МВФ прогнозирует, что ВВП Украины значительно вырастет за два года.

Источник: Министерство финансов