Настоящие рыцарские бои и старинная музыка – так проходит фестиваль средневековой культуры на Закарпатье. Изюминка праздника – блюда с историей.

Из первых блюд – немецкий суп айнтоп. Он появился в XII веке. Еще до того, как Колумб открыл Америку. Поэтому в супе ни картофеля.

Выпить также есть что. Напитки воспроизведены с кельтскими легендами, как, например, мед-пиво.

Но самое вкусное и самое необычное можно попробовать не только во время фестивалей.

Сыр, как в Швейцарии – это уже реальность для поселка Нижнее на Закарпатье. Потому что местные сыроделы учились именно там. Сыр принимает соляную ванну, его ежедневно моют, потому что твердые сорта не должны иметь плесени. Презентация на сыроварне с экскурсией обойдется в 175 грн.

Ну а если вы, например, слушаете рок-музыку и вам больше нравится еда для настоящих мужчин, то на Закарпатье есть тематический бар. Он оформлен в стиле стимпанк, то есть научной фантастики. В таком же стиле проходит фестиваль Burning Man в США и снят голливудский боевик Безумный Макс. Поэтому и кухня здесь с характером. Как, например, татарский бифштекс – сырое мясо. Есть можно не бояться.

Подают здесь и особые утиные ножки – это мясо хорошо влияет на мужское самочувствие. Такое мясо закупается в Венгрии, так как местные утки не подходят.

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Зато другим мясом закарпатцы могут гордиться. К одному из хозяйств на границе с Румынией в поселке Нижнем нужно добираться по горной дороге. Там есть специальная экоферма, на которой свиньи едят только натуральное. Еще там есть кролики и коровы, а также производят козий мягкий сыр.

На Закарпатье хозяин экофермы француз Орест Дель Соль приехал 12 лет назад чтобы создать свой маленький Прованс. Его призвание – производство деликатесов полного цикла, то есть от животного до экологической мясной продукции. Продегустировать различные виды мяса на ферме можно заплатив до 200 грн.

Попробовать вино можно на бывшей территории Мукачевского винзавода. Он закрылся еще в советское время. Но на склонах остались элитные сорта винограда. В этом месте есть древние пещеры, которые создали монахи в ХV веке. Там обычно держится одна температура в 17 градусов. Туристам предложат 5 видов вина. Также, можно заказать и красную икру. Форель выращивают в горной реке. Цена за порцию – 150 грн. за 50 г. Или попробовать блюда из свеженьких осетров, которых каждое утро доставляют из фермы и не замораживают.

Отпуск на Закарпатье: что, где и почем

А если душа желает чего-то совсем необычного, то можно посетить ферму Михаила Демьяна. Он угощает гостей аж тремя видами улиток. Цена дегустации с экскурсией – 100 грн. с человека. Дают попробовать и улиточную икру, которая считается одной из самых дорогих в мире.

Еще один деликатес – лягушачьи ножки. За ними нужно идти не в ресторан, а в местный трактир в городке Перечин. Для всех гостей здесь накрывают стол: капуста, огурчики, перчик маринованный, 3 вида сала и тому подобное. И это только закуски. Затем на первое – суп из капусты, фасоли, мяса и сливок. А дальше – доска с деликатесами местного производства, в которую входят картофельные галушки, фасоль по-домашнему, гурка.

А еще – легендарный банош. Кукурузная каша обязательно с овечьим сыром и шкварками. Это все обойдется в 170 грн. на человека. И только потом подают лягушачьи лапки.

Современная ресторанная концепция – это когда все продукты делают на месте. Такие заведения есть и на Закарпатье. Там можно попробовать шолдер годовой выдержки, который не уступает хамону или прошутто. Не боятся здесь и сложных блюд, на производство которых могут идти часы и даже дни. Например – венгерской ухи.

Десерт на Закарпатье традиционный – мед. Особенность этого «янтарного золота» в том, что он собирается из диких растений. Поэтому мед не только вкусный, но и лечит от многих болезней. Акациевый мед не вызывает аллергии, разнотравье добавляет иммунитета. Поэтому какие бы деликатесы вы не пробовали на Закарпатье – сладкая жизнь вам обеспечена в течение всего отдыха.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что взять с собой в отпуск.