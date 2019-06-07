Сегодня, 7 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий

7 июня в Украине резко ухудшиться погода.

7 июня в западной Украины, а также в Житомирской, Винницкой, Одесской областях ожидаются грозы, местами значительные дожди. В отдельные районы придут сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с.

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К слову, в Украине из-за непогоды на территории Ивано-Франковской, Херсонской и Кировоградской областей подтоплены населенные пункты. Было подтоплено 39 жилых домов и 170 домохозяйств в 15 населенных пунктах, разрушены также три автомобильных переезды.