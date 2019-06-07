Директор Культурного центра кинотеатр Киев Вилия Бондаренко сообщила о том, что здание якобы было захвачено “титушками”.

Директор Культурного центра кинотеатр Киев Вилия Бондаренко рассказала о том, что здание якобы захватили “титушки”, вместе с представителями коммунального предприятия Киевкинофильм.

Координатор национальных и международных проектов КП Киевкинофильм Елена Бабий объяснила, что информация о “рейдерском захвате” ложная.

Поскольку помещение кинотеатра Киев передали на баланс Киевкинофильма проводится инвентаризация. В этом коммунальному предприятию помогает муниципальная охрана.

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– Сейчас происходит инвентаризация имущества помещения с участием членов инвентаризационной комиссии, в которую входят и представители Департамента коммунальной собственности и КП Киевкинофильм, и компании Синема Сити, которая выиграла открытый конкурс на аренду, – сказала Бабий.

Кинотеатр возобновит свою работу после завершения инвентаризации.

Працівники муніципальної охорони заблокували вхід кінотеатру “Київ” та не пускають працівників всередину. Співробітники повідомляють, що всі замки змінені та називають це рейдерським захопленням. pic.twitter.com/4Lf994GFWM — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 7 июня 2019 г.

Напомним, 15 апреля во время аукциона компания Синема Сити выиграла права на аренду помещения кинотеатра Киев, который расположен на улице Большая Васильковская.

Кинотеатр Киев заранее предупредили о прекращении аренды помещения.

Фото: Громадське