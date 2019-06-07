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Факты / Украина

Кинотеатр Киев сообщил о “захвате” титушками – что происходит в здании

Директор Культурного центра кинотеатр Киев Вилия Бондаренко сообщила о том, что здание якобы было захвачено “титушками”.

Кінотеатр Київ

Директор Культурного центра кинотеатр Киев Вилия Бондаренко рассказала о том, что здание якобы захватили “титушки”, вместе с представителями коммунального предприятия Киевкинофильм.

Координатор национальных и международных проектов КП Киевкинофильм Елена Бабий объяснила, что информация о “рейдерском захвате” ложная.

Поскольку помещение кинотеатра Киев передали на баланс Киевкинофильма проводится инвентаризация. В этом коммунальному предприятию помогает муниципальная охрана.

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– Сейчас происходит инвентаризация имущества помещения с участием членов инвентаризационной комиссии, в которую входят и представители Департамента коммунальной собственности и КП Киевкинофильм, и компании Синема Сити, которая выиграла открытый конкурс на аренду, – сказала Бабий.

Кинотеатр возобновит свою работу после завершения инвентаризации.

Напомним, 15 апреля во время аукциона компания Синема Сити выиграла права на аренду помещения кинотеатра Киев, который расположен на улице Большая Васильковская.

Кинотеатр Киев заранее предупредили о прекращении аренды помещения.

Фото: Громадське

Источник: Детектор.Медиа

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