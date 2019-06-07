Леонид Кучма обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Такаши Кураи войну на Донбассе.

Леонид Кучма провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Такаши Кураи.

Встреча состоялась по инициативе японской стороны.

Участники разговора затронули темы войны на Донбассе, возобновления переговоров в Минске и реализации минских договоренностей.

Кураи поприветствовал решение второго президента Украины возглавить Трехстороннюю контактную группу и заверил в дальнейшей поддержке нашей страны со стороны Японии, в том числе, и политической.

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– Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ваше желание стабилизировать ситуацию на Донбассе, – подчеркнул посол.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский попросил Кучму возглавить команду Киева на переговорах ТКГ в Минске.

Фото: Дарка Олифер