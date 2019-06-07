PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Кучма обсудил войну на Донбассе с послом Японии Кураи

Леонид Кучма обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Такаши Кураи войну на Донбассе.

Кучма обсудил войну на Донбассе с послом Японии Кураи

Леонид Кучма провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Такаши Кураи.

Встреча состоялась по инициативе японской стороны.

Участники разговора затронули темы войны на Донбассе, возобновления переговоров в Минске и реализации минских договоренностей.

Кураи поприветствовал решение второго президента Украины возглавить Трехстороннюю контактную группу и заверил в дальнейшей поддержке нашей страны со стороны Японии, в том числе, и политической.

Читайте: Будут сдвиги: Кучма об освобождении пленных моряков

– Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ваше желание стабилизировать ситуацию на Донбассе, – подчеркнул посол.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский попросил Кучму возглавить команду Киева на переговорах ТКГ в Минске.

Фото: Дарка Олифер

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Им было 23 и 28 лет: в Новолуганском погибли нацгвардейцы
Ответ ВСУ будет жестким. Реакция Зеленского на артобстрелы боевиков
Обострение в зоне ООС: двое погибших, еще десять ранены
Будут сдвиги: Кучма об освобождении пленных моряков
Экономической блокады Донбасса нет – Кучма
В Японии сошел с рельсов поезд метро
В Минске договорились о разведении сил у Станицы Луганской – дата
Снятие торговой блокады на Донбассе рассмотрят на следующем заседании ТКГ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка