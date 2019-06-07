Леонид Кучма обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Такаши Кураи войну на Донбассе.
Леонид Кучма провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Такаши Кураи.
Встреча состоялась по инициативе японской стороны.
Участники разговора затронули темы войны на Донбассе, возобновления переговоров в Минске и реализации минских договоренностей.
Кураи поприветствовал решение второго президента Украины возглавить Трехстороннюю контактную группу и заверил в дальнейшей поддержке нашей страны со стороны Японии, в том числе, и политической.
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– Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ваше желание стабилизировать ситуацию на Донбассе, – подчеркнул посол.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский попросил Кучму возглавить команду Киева на переговорах ТКГ в Минске.
Фото: Дарка Олифер