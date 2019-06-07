Число пострадавших военнослужащих в результате ночного обстрела позиций Объединенных сил около поселка Новолуганское увеличилось до 11 человек.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский отмечает, что по состоянию на 16.00 госпитализированы еще трое украинских военнослужащих.

– Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новолуганского, – заявили в штабе.

Во время обстрела российские гибридные войска применили артиллерию 122 мм, запрещенную Минскими договоренностями.

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– Как только вражеская батарея открыла огонь, Объединенными силами были немедленно применены огневые средства поражения в ответ, – говорится в заявлении штаба ООС.

Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору.

– Мы, объединенные силы, вне политики, в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, Минскими договоренностями и международным гуманитарным правом, – подчеркнул генерал-лейтенант Александр Сирский.

Напомним, в результате атаки погибли двое военнослужащих Объединенных сил.

Источник: ООС