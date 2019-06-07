Ограничения на передвижение автомобилями будет действовать с 19.00 8 июня по 23.59 9 июня.

В центре Киева в связи с проведением Дня франкофонии запретят движение транспорта.

Запрет на передвижение всех видов транспорта начнет действовать с 19.00 8 июня по 23.59 9 июня на улице Костельной – от пересечения с улицей Михайловской до пересечения с улицей Трехсвятительской.

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Также в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.

С 11.00 участники во главе религиозных организаций пройдут по маршруту: бульвар Тараса Шевченко – Крещатик – ул. Михаила Грушевского – площадь Конституции. В это время, с 11.00 до 12.15, в случае необходимости будет ограничено движение всех видов транспорта.

9 июня частично ограничат движение транспорта на улице Симона Петлюры (на участке от бульвара Тараса Шевченко до ул. Саксаганского) будут проводить ремонт покрытия. В связи с этим с 08.00 до 18.00 частично ограничат движение транспорта.

Напомним, за 5 лет Виталий Кличко провел ремонтных работ больше, чем все его предшественники.