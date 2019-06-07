Минэкономразвития позволило Центральной избирательной комиссии заключать прямые договора для подготовки к выборам в Верховную Раду, то есть без тендера.

ЦИК успеет подготовиться к внеочередным парламентским выборам, поскольку имеет возможность вместо проведения длительных открытых торгов оперативно заключить необходимые договоры и обнародовать информацию о них в системе закупок Prozorro.

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– Следовательно, у ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней, – отмечают в Минэкономразвития.

Напомним, в целом на парламентские выборы планируется потратить 1 млрд 949 млн 620 тыс. бюджетных гривен.