Украина представила окончательные ходатайства в Суде ООН по иску против России.

Заместитель Министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции и агент Украины по делу по иску против России в Международном суде ООН Елена Зеркаль представила окончательные ходатайства Украины.

Украина обвиняет Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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К слову, украинская делегация доказывала, что Суд ООН имеет полную юрисдикцию рассматривать дело по существу, хотя РФ это отрицает.

– Россия вообще не хочет нести ответственность за любое действие, которое она совершает противоправно. Мы не хотим дать им такой возможности и надеемся, что суд согласится на наше предложение отклонить российские возражения по нашему иску и перейдет к рассмотрению дела по сути, – отметила Елена Зеркаль.

Она добавила, что по их прогнозам суд объявил о своем решении по юрисдикции к концу года.

К слову, Украина инициировала иск против РФ в январе 2017 года.

В марте Международный суд ООН в Гааге начал рассматривать иск. В нем Украина требовала привлечь к ответственности Россию за поддержку террористов на Донбассе и за аннексию Крыма.

Также Украина обвинила Россию в нарушении конвенций ООН, а именно – международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов на Донбассе и международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев в Крыму.

В апреле 2017 суд обязал РФ воздержаться от ограничений на права крымскотатарского населения и обеспечить доступ к образованию на украинском языке.

В сентябре 2018 года Россия подала возражения по поводу юрисдикции в суд ООН.

14 января 2019 года Украина передала в суд замечания и позицию в ответ на возражения РФ.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату 24 украинских моряков и 3 кораблей в Керченском проливе в 2018 году.