Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Факты ICTV следят за последними событиями и важными датами предвыборной кампании.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента, который 23 мая опубликован в Урядовом курьере.

7 июня. ЦИК успеет подготовиться к внеочередным парламентским выборам – Минэкономразвития позволило печатать избирательные бюллетени без проведения тендера.

6 июня. ЦИК напомнила, что на нынешних выборах в Раду предвыборная агитация должна завершиться в 24.00 19 июля.

Также в Центризбиркоме отметили, что партии, кандидаты от которых зарегистрированы в многомандатном и одномандатных избирательных округах, имеют право начать свою предвыборную агитацию со следующего дня после принятия Комиссией решения об их регистрации кандидатами.

ЦИК зарегистрировала еще 8 кандидатов в народные депутаты Украины. Таким образом Комиссия зарегистрировала уже 43 кандидата-мажоритарщика.

5 июня. Мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить партию УДАР, чтобы он смог остаться на должности.

Также Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств госбюджета на проведение внеочередных выборов в Верховную Раду.

На выборы планируют потратить 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн.

Социологическая группа Рейтинг провела опрос касательно избирательных настроений украинцев. Лидерство сохраняет партия Слуга народа.

Всего в парламент могут пройти пять партий.

30 мая. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ получило приглашение от украинской власти с просьбой отправить наблюдателей на внеочередные выборы в Верховную Раду.

29 мая. На сегодня место голосования изменили 727 граждан, по данным Госреестра избирателей. На выборах они получат только один бюллетень – для голосования по партийным спискам. Проголосовать за кандидата на одномандатном округе можно только по месту регистрации.

Между тем партия ВО Батькивщина идет на внеочередные парламентские выборы самостоятельно, заявила лидер партии Юлия Тимошенко. А предвыборный съезд партии Европейская солидарность состоится 6 июня.

27 мая. Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков возглавил партию Слуга народа.

Ориентировочная стоимость печати бюллетеней составит 295 млн гривен. Бюллетеней необходимо будет напечатать вдвое больше, чем на выборы президента: для многомандатных округов – более 30 млн и общенационального многомандатного округа – более 30 млн бюллетеней.

24 мая. ЦИК утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Верховную Раду. Комиссия также утвердила Разъяснение о порядке предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей.

ЦИК обратилась к президенту Украины, Верховной Рады, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли о необходимости неотложного принятия Радой закона О внесении изменений в закон Украины О публичных закупках. Причиной обращения назвали нехватку времени для проведения процедур закупок.

В ЦИК ожидают вынесения Конституционным судом решения по конституционному представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента Украины О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов ожидается до дня голосования, назначенного на 21 июля.

В ЦВК заявили, что партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести залог в размере 4,173 млн грн.

В Украине началась предвыборная кампания досрочных выборов в Верховную Раду.

23 мая. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук сообщила, что 24 мая в Украине начнется избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду.

Это произойдет на следующий день после публикации соответствующего Указа президента Украины Владимира Зеленского.

Она также отметила, что обжалование указа о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.

Татьяна Слипачук отметила, что ЦИК не успеет подготовиться к выборам в Верховную Раду по действующей системе госзакупок. Существующие нормы не позволяют осуществить все закупки за два месяца кампании.

22 мая глава государства внес в парламент законопроект по изменению избирательной системы для выборов народных депутатов (№10319), но его не включили в повестку дня на внеочередном заседании Рады в этот же день.

Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019.

Напомним, мы писали про первые назначения Зеленского на посту президента Украины.