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Факты / Украина / Политика

Я жест сделал – Кличко об отказе Саакашвили возглавить УДАР

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сделал свой жест для того, чтобы Михеил Саакашвили возглавил партию УДАР.

Я жест сделал – Кличко об отказе Саакашвили возглавить УДАР

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на новость о том, что Михеил Саакашвили отказался возглавить партию УДАР.

По его словам, предложение было искренним и в продолжение дружбы.

– Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал, – рассказал Кличко.

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Он добавил, что сделал указанное предложение даже учитывая то, что его сторонники неоднозначно приняли идею.

Кличко также заявил о том, что политически не собирается менять свои планы.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили стать главой партии УДАР.

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