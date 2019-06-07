Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сделал свой жест для того, чтобы Михеил Саакашвили возглавил партию УДАР.
Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на новость о том, что Михеил Саакашвили отказался возглавить партию УДАР.
По его словам, предложение было искренним и в продолжение дружбы.
– Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал, – рассказал Кличко.
Читайте: Возвращение гражданства Саакашвили: зачем и чего ждать
Он добавил, что сделал указанное предложение даже учитывая то, что его сторонники неоднозначно приняли идею.
Кличко также заявил о том, что политически не собирается менять свои планы.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили стать главой партии УДАР.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+