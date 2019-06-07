Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сделал свой жест для того, чтобы Михеил Саакашвили возглавил партию УДАР.

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на новость о том, что Михеил Саакашвили отказался возглавить партию УДАР.

По его словам, предложение было искренним и в продолжение дружбы.

– Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал, – рассказал Кличко.