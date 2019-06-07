Владимир Зеленский встретился с главой Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич, которая рассказала о проблемах, существующих перед запуском ВАКС.

Владимир Зеленский пригласил в Администрацию президента главу Верховного Суда Валентину Данишевскую и главу Высшего антикоррупционного суда Елену Танасевич для обсуждения запуска работы Высшего антикоррупционного суда.

Последняя сообщила президенту о существующих перед началом работы суда проблемах, касающихся помещения и рабочих мест для судей.

Как известно, в 2018 году Кабинет Министров Украины выделил ВАКС два здания, однако они требуют длительного капитального ремонта. Временно для нужд суда предоставили помещение Печерского районного суда города Киева, но это не согласуется с требованиями статьи 15 закона О Высшем антикоррупционном суде.

По словам Танасевич, нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы Высшего антикоррупционного суда.

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Зеленский со своей стороны заявил, что готов принимать любые меры, чтобы избежать срыва старта работы Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, в Киеве путем тайного голосования Елену Танасевич избрали главой Высшего антикоррупционного суда.