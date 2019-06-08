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Факты / Украина

Боевики продолжают обстрелы ВСУ: двое погибших, 12 ранены

В районе проведения ООС вооруженные формирования РФ 28 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики продолжают обстрелы ВСУ: двое погибших, 12 ранены

В районе проведения операции Объединенных сил боевики нарушали режим тишины с применением запрещенных Минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм.

Они также обстреливали украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

В результате атаки двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пятеро получили ранения и еще семеро получили боевые травмы.

Читайте: Обострение на Донбассе: враг стреляет с запрещенной артиллерии и минометов

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Еще семь раз были обстреляны украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Майорске боевики обстреляли многоэтажку.

Источник: ООС

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