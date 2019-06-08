Польша готова поделиться с Украиной своим опытом о вступлении в Европейский союз и НАТО.

Маршал Сената Польши Станислав Карчевский заявил, что Польша поделится опытом о вступлении в ЕС и НАТО с Украиной.

Он считает, что ЕС станет только сильнее от вступления Украины в его состав.

– Мы будем строить более сильный Европейский союз. А более сильный ЕС – это союз с Украиной. Высокий уровень безопасности также связан с членством Украины в НАТО, – сказал Карчевский.

Читайте: На киберзащиту и командование – НАТО выделит Украине €40 млн

В свою очередь, глава Сейма Литвы Викторас Пранцкетис заявил, что главы украинского, польского и литовского парламентов обсудили шаги, необходимые для вступления Украины в ЕС.

К слову, во время визита в Брюссель президент Владимир Зеленский задекларировал неизменность курса Украины в ЕС и НАТО.