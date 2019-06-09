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Факты / Украина

Грозы, град и ветер: в Украине объявлено штормовое предупреждение (КАРТА)

9 июня на большей части территории Украины пройдут грозы.

погода в украине

В Укргидрометцентре предупредили украинцев о сильных грозах с градом.

Непогода ожидается на всей территории Украины кроме Киевской, Черниговской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям прогнозируют порывы ветра и шквалы 15-20 метров в секунду.

Также спасатели сообщили о вероятном повышении уровня воды в притоках Днестра Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областей.

В ведомстве отметили, что вода может подняться на 0,2-0,8 метра.

Напомним, в Украине из-за непогоды на территории Ивано-Франковской, Херсонской и Кировоградской областей подтоплены 39 населенных пунктов.

Источники: Укргидрометцентр, ГСЧС

Фото: Dreamstime

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