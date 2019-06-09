В контрольных пунктах въезда-выезда в зоне проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 210 автомобилей.
210 автомобилей застряли в очередях в контрольных пунктах въезда-выезда в зоне проведения ООС.
– Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: Майорское – 10/60; Марьинка – 0/40; Новотроицкое – 10/50; Гнутово – 20/20, – говорится в сообщении.
Читайте: Украинские военные заняли вражеские позиции возле Водяного
Также сообщается, что 8 июня контрольные пункты въезда-выезда пересекли 41,5 тыс. человек и 5 тыс. автомобилей.
Напомним, 8 июня в районе проведения ООС вооруженные формирования РФ 28 раз нарушили режим прекращения огня.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+