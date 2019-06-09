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Факты / Украина

На пунктах пропуска ООС застряли более 200 автомобилей

В контрольных пунктах въезда-выезда в зоне проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 210 автомобилей.

На пунктах пропуска ООС застряли более 200 автомобилей

210 автомобилей застряли в очередях в контрольных пунктах въезда-выезда в зоне проведения ООС.

– Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: Майорское – 10/60; Марьинка – 0/40; Новотроицкое – 10/50; Гнутово – 20/20, – говорится в сообщении.

Читайте: Украинские военные заняли вражеские позиции возле Водяного

Также сообщается, что 8 июня контрольные пункты въезда-выезда пересекли 41,5 тыс. человек и 5 тыс. автомобилей.

Напомним, 8 июня в районе проведения ООС вооруженные формирования РФ 28 раз нарушили режим прекращения огня.

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