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Парубий идет на выборы в Раду с Европейской солидарностью Порошенко

Андрей Парубий будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду по списку партии Европейская солидарность.

парубий

Петр Порошенко сообщил, что глава Верховной Рады Андрей Парубий будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду по списку партии Европейская солидарность.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

– В списке мой большой друг Андрей Парубий, – сказал Порошенко на съезде партии.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на выборы в Верховную Раду партия УДАР может пойти в составе Европейской солидарности Петра Порошенко.

Фото: Андрей Парубий

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