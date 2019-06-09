Шестерым украинцам в Бангладеш инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ.

Шестерых граждан Украины задержала полиция Народной Республики Бангладеш.

Им инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление представителям местной полиции во время задержания.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, вместе с украинцами задержали нескольких граждан Румынии и Болгарии.

В ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа, которая на месте имеет детально выяснить ситуацию и оказать необходимую помощь, в частности в поиске частного адвоката для задержанных.

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Также посольство Украины в Индии обратилось в МИД Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания украинцев в этой стране.

Напомним, в Будапеште арестовали украинца, который был капитаном затонувшего в мае круизного судна.