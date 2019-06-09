Свобода, Нацкорпус и Правый сектор будут участвовать на выборах в Раду единым националистическим блоком.

Партии Национальный Корпус, Свобода, Правый Сектор, ветеранские и общественные организации приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком с последующей консолидацией патриотических объединений и организаций.

В первую пятерку в списке объединенной силы националистов, которые пойдут по списку Свободы, вошли основатель и первый командир полка Азов, лидер партии Национальный корпус, внефракционный народный депутат Андрей Билецкий, лидер Национального движения Дия, экс-лидер Правого сектора, внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош, а также действующий лидер Правого сектора Андрей Тарасенко.

Билецкий, Ярош и Тарасенко занимают второе, третье и четвертое место в списке. Возглавил список лидер Свободы Олег Тягнибок, пятый в списке – экс-кандидат в президенты от партии и вице-спикер парламента Руслан Кошулинский.

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Во второй пятерке – актер, народный артист Украины Богдан Бенюк, руководитель штаба Нацкорпуса Родион Кудряшов, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и председатель фракции Свобода в Киевском горсовете Юрий Сиротюк.

К слову, на съезде партии Европейская солидарность Петр Порошенко представил десятку списка.

Источник: Свобода