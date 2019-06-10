PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода в Украине на 10 июня (КАРТА)

В понедельник, 10 июня, почти на всей территории Украины ожидаются дожди с грозами.

Погода

Погода 10 июня будет дождливой почти везде, кроме востока Украины.

На востоке страны в течение дня 31-33°.

В западных областях – от 25° до 29 °.

На севере страны 28-31°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 10 июня

В южных областях температура составит 29-32° выше нуля.

В Киеве сегодня дождь и гроза, от 28° до 30°.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в июне.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка