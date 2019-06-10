Порошенко объяснил свое решение на посту президента Украины о введении экономической блокады ОРДЛО.

Петр Порошенко объяснил, почему ввел экономическую блокаду Донбасса, когда был президентом Украины. Он назвал это своим ответственным решением.

– Когда Путин ввел рублевую зону на оккупированной территории – это усиление оккупации. Путин своим указом конфисковал в пользу Российской Федерации имущество, заводы, фабрики, которые давали работы людям на оккупированных территориях, конфисковал их у государства.

Об этом пятый президент и лидер партии Европейская солидарность заявил во время эфира Свободы Слова на ICTV. Он отметил, что это не блокада, а принципиальная позиция.

– Если мы призвали весь мир – не покупайте краденого, введите санкции, а сами будем покупать, то это приведет к легитимизации российской оккупации Донбасса.

Он также напомнил, что эти предприятия выведены из налоговой зоны Украины.

– Это значит, что все, что они заработают, пойдет на финансирование терроризма.

Напомним, ранее Руслан Стефанчук заявил о готовности Слуги народа к формированию однопартийного большинства в новом парламенте.