Запорожчанка Надежда Царицина нуждается в помощи. В середине мая ей установили страшный диагноз – опухоль Клацкина.
Пару недель назад привычный ритм простой семьи из Запорожья, как поезд на полном ходу, остановил страшный диагноз. У 32-летней Надежды Царициной обнаружили редкое онкологическое заболевание – опухоль Клацкина. Это злокачественное образование, исходящее из мутировавших эпителиальных клеток желчных протоков.
Медиками Запорожья она была направлена на лечение в Киев, где сейчас проходит подготовку к сложной и дорогостоящей операции. Прогнозируемая стоимость лечения – 200 тыс. грн. С помощью соцсетей и своими силами было собрано 75 тыс. грн. Вероятности насобирать еще 93 тыс. грн никакой нет, так как для простой семьи Запорожья это неподъемные деньги.
У запорижчанке есть 7-летний сын и муж.
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Вместе мы можем помочь Надежде побороть страшный недуг и подарить ей шанс на жизнь. Не оставайтесь равнодушными, даже минимальный вклад будет весомым вложением на пути к выздоровлению!
Реквизиты для перечисления помощи:
Приватбанк, номер счета: 4149 4978 4966 1154.
Царицина Надежда Валентиновна.
К слову, Кабмин выделил почти 14 млн грн на выплаты семьям погибших или получивших инвалидность в зоне АТО военнослужащих.