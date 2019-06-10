Запорожчанка Надежда Царицина нуждается в помощи. В середине мая ей установили страшный диагноз – опухоль Клацкина.

Пару недель назад привычный ритм простой семьи из Запорожья, как поезд на полном ходу, остановил страшный диагноз. У 32-летней Надежды Царициной обнаружили редкое онкологическое заболевание – опухоль Клацкина. Это злокачественное образование, исходящее из мутировавших эпителиальных клеток желчных протоков.









Редкая онкология в 32! Надежда из Запорожья нуждается в помощи / 2 фотографии

Медиками Запорожья она была направлена на лечение в Киев, где сейчас проходит подготовку к сложной и дорогостоящей операции. Прогнозируемая стоимость лечения – 200 тыс. грн. С помощью соцсетей и своими силами было собрано 75 тыс. грн. Вероятности насобирать еще 93 тыс. грн никакой нет, так как для простой семьи Запорожья это неподъемные деньги.

У запорижчанке есть 7-летний сын и муж.

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Вместе мы можем помочь Надежде побороть страшный недуг и подарить ей шанс на жизнь. Не оставайтесь равнодушными, даже минимальный вклад будет весомым вложением на пути к выздоровлению!

Реквизиты для перечисления помощи:

Приватбанк, номер счета: 4149 4978 4966 1154.

Царицина Надежда Валентиновна.

К слову, Кабмин выделил почти 14 млн грн на выплаты семьям погибших или получивших инвалидность в зоне АТО военнослужащих.