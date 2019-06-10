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Факты / Украина

Троих украинских туроператоров лишили лицензии

Троих украинских туроператоров, а именно ООО Сеть агентств Горячие туры, ЧП Лаки-тур и ЧП Дионис-Прага-Украина, лишили лицензии.

Троих украинских туроператоров лишили лицензии

Минэкономразвития в ходе проверок лишила лицензий трех украинских туроператоров.

– Три туроператоры остались без своих лицензий через игнорирование утвержденных правительством условий. Что это означает? Что в Украине станет меньше на несколько тысяч обманутых туристов, – говорит замминистра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.

Всего было проведено 13 проверок, три из которых, внеплановые. И только у четырех не было найдено нарушений. В случае еще семерых турагентств – условия выполняются не полностью. В основном нарушения касаются отсутствия у руководителей необходимого стажа в сфере туризма, статистических отчетов, обновленных данных (гарантии банка, закрытие филиалов, новые договоры страхования) в органе лицензирования

Турагентства получили от Департамента предписания об устранении нарушений.

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Напомним, что Кабмин усилил лицензионные требования к туроператорам, инициировав ряд изменений к работе туристических компаний.

Источник: Mikhail Titarchuk

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