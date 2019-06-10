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Факты / Украина

В Белой Церкви и Умани воду можно пить – ГСЧС

Последствия попадания химикатов в реку Рось не несут опасности для городов, которые осуществляют водоснабжение из этого водоема.

В Белой Церкви и Умани воду можно пить – ГСЧС

В питьевой воде, которая поступает из реки Рось жителям Украины, уровень вредных веществ не превышает установленную норму Минздрава Украины.

Об этом сообщили в ГСЧС, отметив, что отобранные пробы воды более детально изучат в Научном центре превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. Академика Л.И. Медведя МЗ Украины.

Также директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий сообщил, что всего в воде из реки Рось обнаружили не более 10 литров ядовитых веществ.

Читайте: Вода в реке Рось безопасна – экспертиза

Эксперт объясняет, что химикаты сначала попали в воду реки Фоса, а затем разбавились, преодолев многокилометровое расстояние между реками.

Напомним, в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось.

Вследствие загрязнения водоема прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции. Поэтому водоснабжение в Умани и Белой Церкви осуществлялось только из резервных источников.

Источник: ГСЧС

Фото: Информатор

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