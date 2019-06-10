В Белой Церкви Киевской области возобновили работу насосно-фильтровальной станции.

Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Белая Церковь приняла решение возобновить работу насосно-фильтровальной станции с 20.00 10 июня.

Государственное предприятие Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины провело анализ проб воды.

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– Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808:2007 Источники централизованного питьевого водоснабжения и экологических нормативов качества не обнаружено, – заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Напомним, в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось. Вследствие загрязнения водоема прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции.