Смотрите онлайн-трансляцию матча отбора к Евро-2020 Украина — Люксембург на Фактах ICTV в понедельник, 10 июня, в 21.45.

Сборная Украины примет на стадионе Львов Арена во Львове сборную Люксембурга в рамках матча отбора к чемпионату Европы 2020 в понедельник, 10 июня.

Три дня назад подопечные Андрея Шевченко обеспечили себе яркую крупную победу над сербами в отборе к Евро-2020. Теперь сине-желтых ждет еще одно испытание во Львове против подопечных Люка Хольца. В случае успешного результаты, шансы нашей сборной на выход на чемпионат Европы станут очень высокими.

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Сейчас сборная Люксембурга занимает второе место в группе В, отставая от Украины на три пункта.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров безоговорочным фаворитом матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.13. Успех красных львов оценивают в 20.00. Ничейный результат встречи — 9.80.

Прогноз Фактов ICTV

Украина — Люксембург – 3:1