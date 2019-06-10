Полицейские патрулируют водоемы из-за утечки опасных химикатов в реку Рось.

Из-за утечки опасных химикатов в реку Рось вдоль водоема установили патрулирование.

– Правоохранители отрабатывают места проживания и отдыха людей в акватории реки, протекающей по территории нескольких районов Винницкой и Киевской областей, – говорится в сообщении.

Полицейские работают вдоль течения реки Рось в Тетиевском, Володарском, Белоцерковском, Рокитнянском, Богуславском и Таращанском районах.

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Также они совместно с работниками Косовского водохранилища патрулируют территорию водоема.

Они предостерегают отдыхающих от купания в реке и просят воздержаться от рыбалки и выпаса скота рядом с рекой.

По информации полицейских, при патрулировании акватории они не обнаружили следов химикатов, мертвых рыб или животных.













Утечка химикатов в Рось: полиция патрулирует водоемы / 3 фотографии

Напомним, 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось.

10 июня первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко сообщил, что среди препаратов, попавших в реку, инсектицидов не было.

Фото: МВД