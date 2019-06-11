Во вторник, 11 июня, в Украине без осадков, температура до +33°.

На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +33°.

Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +18°, днем до +33°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +31°.

В северных областях солнечно, температура ночью до +19°, днем до +31°.

В центре без осадков, температура ночью до +18°, днем до +32°.

В Киеве температура воздуха днем +31°, вечером – до +25°.

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К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на неделю.