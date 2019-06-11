Конституционный суд перешел в закрытую часть заседания по делу о роспуске Верховной Рады и назначения досрочных парламентских выборов.
Конституционный суд завершил открытую часть пленарного заседания по делу о роспуске Верховной Рады и продолжил заседание в закрытом режиме.
– Рассмотрение дела на открытой части пленарного заседания большой палаты КСУ объявляю завершенным, – объявила глава Конституционного суда Наталья Шаптала.
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Решение суда по итогам рассмотрения указанного дела будет опубликовано на сайте КСУ.
К слову, 11 июня президент Владимир Зеленский выступил во время заседания Конституционного суда.
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