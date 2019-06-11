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Факты / Украина

Держимся! Капитан захваченного РФ корабля отправил письмо

Командир Яны Капу Олег Мельничук, который попал в плен к российским пограничникам в Керченском проливе, написал письмо украинскому дипломату.

Держимся! Капитан захваченного РФ корабля отправил письмо

Командир буксира Яны Капу Олег Мельничук, которого захватили в плен российские пограничники в Керченском проливе, написал письмо послу Украины в Чешской Республике Евгению Перебийносу.

– Получил ответ от командира буксира Яны Капу Олега Мельничука, который вместе с собратьями находится в российском плену в Лефортово. Гордимся тем, как держатся наши ребята, – заявил Перебийнис.

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Олег Мельничук поблагодарил дипломата за письмо и поддержку.

– Мы держимся, все нормально. Спасибо еще раз за вашу поддержку, – написал Мельничук.

Ранее Факты ICTV писали, что Россия может освободить военнопленных украинских моряков, но не связывать такое решение с Морским трибуналом.

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