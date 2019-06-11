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Факты / Украина / Общество

ВНО 2019: выпускники пишут тест по географии

В Украине 11 июня проходит внешнее независимое оценивание по географии.

ВНО 2019: выпускники пишут тест по географии

ВНО по географии пишут выпускники всех школ 11 июня.

Допуск абитуриентов к пункту тестирования будет проходить с 10.15 до 10.50, начало внешнего независимого оценивания – 11.00.

Выполнять сертификационную работу будут 150 минут. Она содержит 56 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 94 балла.

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К слову, в этом году ВНО по географии пишут более 80 тыс. абитуриентов.

Напомним, для допуска к тестированию нужно иметь:

  • оригинал сертификата ВНО;
  • паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
  • приглашение-пропуск.

Ранее Факты ICTV писали о том, что для нацменьшинств снизят порог ВНО по украинскому языку.

Источник: УЦОКО

Фото: УЦОКО

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