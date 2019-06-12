Второй президент Украины Леонид Кучма принял главу делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт и обсудил с ней вопросы, касающиеся Донбасса.

Во время встречи с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт второй президент Украины Леонид Кучма поднял гуманитарные и социальные вопросы, касающиеся Донбасса.

– Главным гуманитарным вопросом Минского процесса является освобождение заложников. В рамках заседания ТКГ в Минске украинская сторона подтвердила свою готовность к работе в этом направлении и ожидает конструктивной позиции противоположной стороны, – говорится в сообщении.

Кучма рассказал представителю Красного Креста, что в Луганской и Донецкой областях необходимо обеспечить бесперебойное водоснабжение и добавил, что недавно проходило совещание, во время которого обсуждали соответствующий вопрос.

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Также стороны уделили внимание вопросу обновления моста в районе Станицы Луганской, ведь ежедневно его пересекают более 10 тыс. человек.

Сделать это будет возможно после разведения сил и средств на соответствующем участке.

Леонид Кучма обратил внимание на то, что в Минских договоренностях прежде всего должны выполнить блок безопасности, который предусматривает прекращение огня, вывод с территории Донбасса российских войск и техники.

Жиллетт заверила, что Красный Крест продолжит работу для того, чтобы помогать в решении гуманитарных и социальных проблем на Донбассе.

К слову, второй президент Украины Леонид Кучма обсудил войну на Донбассе с послом Японии в Украине Такаши Кураи.

Источник: Дарка Олифер