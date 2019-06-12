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Факты / Украина

Группы влияния через Романа Трубу пытаются получить контроль над ГБР – Варченко

Определенные группы влияния пытаются втянуть Государственное бюро расследований в политические распри ради того, чтобы подорвать доверие украинцев к ГБР и получить контроль над органом через его директора Романа Трубу.

Группы влияния через Романа Трубу пытаются получить контроль над ГБР – Варченко

Об этом заявила первая заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

– Учитывая то, что события, которые происходят сегодня в ГБР уже получили огласку и обнародованы в СМИ, я хочу сообщить следующее. В последнее время определенные неизвестные лица коллектива пытаются втянуть Бюро в политические распри и подорвать доверие к органу. Заявляю о том, что лично я аполитична, не имею отношения ни к одной политической силе, – написала она на своей странице в Facebook.

Варченко подчеркнула, что заместители директора ГБР и в дальнейшем будут находиться на позиции закона, соблюдении прав и свобод граждан, выполнении решений суда. Также представители Бюро не допустят ни одну группу влияния в управление органом.

– Приобретает огласку в коллективе информация, обнародованная директором ГБР на аппаратных совещаниях в ведомстве, что у него состоялась встреча с президентом Украины, который предоставил ему определенные полномочия и дал указания относительно приоритетных направлений.

Уверена, что Владимир Зеленский не предоставлял полномочия Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые группы влияния считают, что им удастся получить контроль над Бюро, дестабилизировать работу, втянуть в интриги и надуть паруса отдельным его представителям. Не сможете! – сказала заместитель директора ГБР.

Также она призвала коллектив ГБР быть мужественными и профессиональными, не поддаваться на провокации.

– Закон на стороне здравого смысла и профессиональных людей. Несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать определенные решения, в частности кадровые и распределение обязанностей, он опять это делает. Согласия, как уже это стало традицией, от заместителей не получено.

Советы советников не всегда бывают профессиональными. Надо брать пример с президента: если нарушу закон, то сразу уйду! Надо быть последовательным и честным, прежде всего перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго придерживаться закона! – резюмировала Варченко.

Напомним, ГПУ возбудила дело против директора ГБР Трубы по факту возможных нарушений при увольнении четырех руководителей подразделений Бюро.

Источник: РБК-Украина

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