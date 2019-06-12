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Факты / Украина

Кандидатуры новых губернаторов представят на следующей неделе – Герус

Кандидаты в губернаторы областей Украины будут представлены в ближайшее время.

Кандидатуры новых губернаторов представят на следующей неделе – Герус

Представитель Владимира Зеленского в Правительстве Андрей Герус заявил, что кандидатуры новых губернаторов могут быть утверждены на следующем заседании Кабмина, 19 июня. Таким образом они будут представлены на рассмотрение правительства уже в ближайшее время.

– В ближайшее время будут кандидатуры по губернаторам, и если бы Кабинет Министров оперативно рассмотрел их, и на следующем заседании было бы соответствующее решение, то было бы очень хорошо, – заявил Герус.

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил поддержку в этом вопросе, отметив, что в Кабмине заинтересованы в назначении квалифицированных и компетентных людей для работы в регионах.

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Напомним, что 11 июня Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. В этот же день были назначены временно исполняющих обязанности губернаторов в 12 областей.

Источник: Буквы

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