Литва передала Украине 1 млн неиспользованных боеприпасов советского производства для стрелкового оружия.

Правительство Литвы передало Украине 1 млн боеприпасов для советского стрелкового оружия стоимостью €255,5 тыс.

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Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что передача боеприпасов является частью поддержки Украины для укрепления обороноспособности и обеспечения территориальной целостности.

Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американская власть готова сотрудничать и в дальнейшем предоставить оборонительную летальную оружие.

Источник: Министерство обороны Литвы

Фото: Министерство обороны Литвы