На капитальный ремонт остановлена доменная печь №6.

На меткомбинате Азовсталь, в рамках модернизации доменного производства меткомбината Азовсталь в соответствии с Технологической стратегией-2030, на капитальный ремонт остановлена доменная печь (ДП) №6.

Как объяснили в компании, модернизация домны позволит повысить ее энергоэффективность, снизить себестоимость производства и сократить выбросы пыли на 55%.

– Остановка ДП №6 прошла в соответствии с разработанными техническими мероприятиями. На данный момент процесс охлаждения домны завершен. Идут подготовительные работы к демонтажу конструкций и капитальному ремонту, – рассказали в Метинвесте.

В ходе капремонта ДП №6 меткомбината Азовсталь будет выполнена модернизация системы шихтоподачи и бункерной эстакады, реконструкция литейного двора и самой печи, установлена новая система охлаждения с медными холодильниками, новая футеровка и бесконусное загрузочное устройство.

Также выполняются подготовительные работы к строительству установки придоменной грануляции шлака и подключению к установке вдувания пылеугольного топлива (ПУТ).

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В пресс-службе подчеркнули, что сейчас придоменная грануляция шлака считается наиболее рациональным видом переработки, потому что исключает из эксплуатации парк шлаковозных ковшей, значительно упрощает организацию, удешевляет производство и снижает нагрузку на окружающую среду.

Как заявил генеральный директор МК Азовсталь Энвер Цкитишвили, группа Метинвест четко выполняет взятые перед громадой обязательства.

– Капремонт шестой домны продолжает серию последовательной модернизации мощностей доменного производства меткомбината Азовсталь. Доменные печи одна за другой обновляются с учетом европейских экологических требований и с переходом на замкнутый цикл охлаждения, – прокомментировал он.

Напомним, компания Метинвест выделила более 5 млн грн на стипендии запорожским студентам.