PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

На столичном округе баллотируются сразу два клона депутата Третьякова

На столичном мажоритарном округе №219 в Святошинском районе документы на регистрацию кандидатами в депутаты подали два родных брата – однофамильцы действующего нардепа – главы Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александра Третьякова.

На столичном округе баллотируются сразу два клона депутата Третьякова

Как указано в поданных документах самовыдвиженцев, Третьяков Павел Вячеславович (1971 г.р.) и Третьяков Александр Вячеславович (1989 г.р.) родились в городе Иркутск (Россия) в семье военнослужащего. В данный момент оба проживают на Троещине – в одном и том же доме в соседних квартирах.

– Два брата, которые живут в соседних квартирах на Троещине решили померяться политическими амбициями в Святошинском районе. И по странному стечению обстоятельств действующий депутат от этого округа, причем обладающий довольно большим рейтингом поддержки у местных избирателей – их однофамилец. Вот она – настоящая демократия!, – комментирует эту информацию политтехнолог Алексей Голобуцкий.

На самом деле, по словам Голобуцкого, подобная технология двойников – довольно распространенное явление в сфере черных избирательных технологий.

Читайте: Когда в Украине парламентские выборы

– Клонирование кандидатов используется на выборах, чтобы отнять несколько процентов у конкурента за счет невнимательности избирателей, или даже просто плохого зрения.

Как правило, такие клоны не ведут избирательную кампанию, а просто присутствуют в бюллетене с единственной целью отбора голосов у рейтингового кандидата. Безусловно, на такие прецеденты нужна реакция как ЦИК, так и правоохранителей, – отмечает политтехнолог.

Кандидат-клон может быть привлечен к уголовной ответственности.

Ранее Факты ICTV писали, что нужно знать избирателю о внеочередных выборах в Верховную Раду.

Источник: Факты 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Голос исключил из списка двух кандидатов-мажоритарщиков
Разница между открытыми и закрытыми списками – все о выборах в Раду
Садовой: Украине нужна глобальная модернизация
Такие есть – Тягнибок о потенциальных союзниках в парламенте
Я подготовлен к этому: Гройсман о возможности снова стать премьером
Выполним любое решение Конституционного суда – Вакарчук о роспуске Рады
Роспуск Верховной Рады: КСУ начал закрытую часть заседания
У нового Оппозиционного блока во главе с Мураевым серьезные шансы для прохождения в парламент
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка