На столичном мажоритарном округе №219 в Святошинском районе документы на регистрацию кандидатами в депутаты подали два родных брата – однофамильцы действующего нардепа – главы Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александра Третьякова.

Как указано в поданных документах самовыдвиженцев, Третьяков Павел Вячеславович (1971 г.р.) и Третьяков Александр Вячеславович (1989 г.р.) родились в городе Иркутск (Россия) в семье военнослужащего. В данный момент оба проживают на Троещине – в одном и том же доме в соседних квартирах.

– Два брата, которые живут в соседних квартирах на Троещине решили померяться политическими амбициями в Святошинском районе. И по странному стечению обстоятельств действующий депутат от этого округа, причем обладающий довольно большим рейтингом поддержки у местных избирателей – их однофамилец. Вот она – настоящая демократия!, – комментирует эту информацию политтехнолог Алексей Голобуцкий.

На самом деле, по словам Голобуцкого, подобная технология двойников – довольно распространенное явление в сфере черных избирательных технологий.

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– Клонирование кандидатов используется на выборах, чтобы отнять несколько процентов у конкурента за счет невнимательности избирателей, или даже просто плохого зрения. Как правило, такие клоны не ведут избирательную кампанию, а просто присутствуют в бюллетене с единственной целью отбора голосов у рейтингового кандидата. Безусловно, на такие прецеденты нужна реакция как ЦИК, так и правоохранителей, – отмечает политтехнолог.

Кандидат-клон может быть привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: Факты