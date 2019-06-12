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Факты / Украина

Объездная дорога Борисполя: Укравтодор подготовил четыре варианта

Государственное агентство Укравтодор рассказало о четырех вариантах объездной дороги Борисполя.

Дорога

Государственное агентство Укравтодор представило четыре варианта объездной дороги Борисполя. Самый короткий из них составляет 18 км, самый длинный – 26 км.

После выбора оптимального варианта компания подготовит технико-экономическое обоснование.

– Подготовка ТЭО финансируется за счет кредита Всемирного банка. Согласно условиям контракта, ТЭО должно быть готово к декабрю этого года, – говорится в сообщении.

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Объездная дорога будет иметь четыре полосы движения с максимальной скоростью движения 130 км/ч.

У новой дороги будет категория 1а и ожидается, что объезд поможет снизить транзит через город и количество ДТП.

К слову, с 1 сентября 2019 года на дорогах Украины будут проектировать шумовые полосы.

Источник: Укравтодор

Фото: Укравтодор

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