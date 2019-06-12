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Факты / Украина

Пойдут двумя колоннами. Шахтеры со Львова и Донбасса будут идти в Киев выбивать зарплатные долги

Шахтеры западного угольного бассейна, а также ряд государственных шахт Донецкой и Луганской областей намерены организовать массовые акции протеста в Киеве, если проблема долгов по зарплате не разрешится в ближайшее время.

Пойдут двумя колоннами. Шахтеры со Львова и Донбасса будут идти в Киев выбивать зарплатные долги

Такую информацию сообщил генеральный директор ГП Национальная угольная компания Виталий Довгаль.

– Шахтеры львовских шахт уже заявили, что дают правительству, президенту и Министерству энергетики и угольной промышленности время до конца рабочего дня среды на решение проблемы с долгами по зарплате, – – сообщил Довгаль.

В противном случае колонна из западной Украины выдвинется на Киев с целью проведения акций протеста из-за невыплаты зарплат. На Донбассе ситуация не лучше и если проблема не решится, то аналогичное решение может быть принято и там. 

– Люди в отчаянии и готовы к радикальным действиям. Поэтому наше обращение к президенту, правительству, Министерству энергетики и угольной промышленности: Либо вы выполняете данные обещания – либо столица снова услышит стук шахтерских касок, – добавил он. 

Ранее Факты ICTV писали, что Львовская облгосадминистрация выделит 100 тыс. грн помощи семьям погибших горняков на львовской шахте Лесная.

Источник: Українські новини

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