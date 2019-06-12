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Факты / Украина

Погода в Украине на 12 июня (КАРТА)

Погода в Украине 12 июня ожидается преимущественно сухой и жаркой. Осадки пройдут только на западе страны.

Погода

12 июня в Украине без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем местами кратковременный дождь с  грозой.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 12 июня

Температура ночью 16-21°, на крайнем западе и востоке страны местами 13-15°; днем 29-34°, в Карпатах 18-23°.

В Киеве солнечно и без осадков. Температура воздуха днем 31-33°.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на неделю.

Источник: Укргидрометцентр

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