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Факты / Украина / Политика

Отмена петиции за отставку Зеленского – ответ президента

На сайте президента появилась новая петиция, в которой предлагается отменить предыдущую – об отставке Владимира Зеленского.

Володимир Зеленський

Петиция №22/053988-еп об отмене другой – №22/053360-еп За отставку президента Украины Владимира Зеленского от 23 мая – собрала более 27 тыс. голосов.

– Искренне благодарен всем, кто подписал эту петицию, за гражданскую позицию и поддержку и, пользуясь случаем, обещаю оправдать ваше высокое доверие, – написал Зеленский в ответ на петицию.

В то же время он отметил, что законом не предусмотрена процедура отмены петиции – президент может только поддержать или не поддержать ее.

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– Таким образом, сообщаю авторам, подписантам обращения и всем заинтересованным гражданам, что я не поддерживаю электронную петицию № 22/053988-еп об отмене электронной петиции № 22/053360-еп За отставку президента Украины Владимира Зеленского, – отметил глава государства.

Напомним, электронная петиция За отставку президента Украины Владимира Зеленского собрала более 30 тыс. голосов.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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