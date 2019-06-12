Любые попытки олигопольных заговоров в новом рынке электроэнергии будут жестоко караться контролирующими органами.

Об этом написал эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип в материале для Хвыли Страх и ненависть на рынке электроэнергии.

– При условии ответственной работы контролирующих органов, любые попытки олигопольных заговоров и другие проявления неконкурентного поведения участников на рынке генерации электроэнергии будут пресекаться на корню и жестко караться, – отметил Прокип.

Он также отметил, что в условиях рынка генерирующие компании обязаны отчитываться перед регуляторными органами по системе европейской практики REMIT (относительно целостности и прозрачности оптового энергетического рынка – Ред.), которая направлена на предотвращение обмена инсайдерской информацией между участниками рынка и вхождение ими в антирыночные заговоры.

При этом, штрафы за неконкурентное поведение игроков будут достигать до 10% годового оборота компании.

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По мнению Прокипа, одной из главных задач новой власти – обеспечить прозрачность и непредубежденность работы Антимономольного комитета и НКРЭКУ, которые будут осуществлять надзор за рынком и отслеживать возможные заговоры участников.

– Способность обеспечить прозрачность и непредубежденность работы Антимонопольного комитета и НКРЭКУ должна стать делом чести для работы новой власти. Особенно, ввиду того, сколько сетований и обвинений звучало относительно работы этих институций от представителей команды нынешнего президента, у которого все шансы создать крепкую коалицию и лояльное правительство, – отметил эксперт.

Рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля 2019 года, в соответствии с законом Украины О рынке электрической энергии. Запуск рынка – обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Кабмин принял необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не росли.