Социологическа группа Рейтинг опубликовала данные опроса, согласно которым в новую Верховную Раду проходят пять партий.

По данным опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 6-9 июня 2019 года, почти 70% украинцев готовы принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Большинство респондентов отдали свои симпатии партии Слуга народа.

Всего в новую Раду могут попасть пять партий:

Слуга народа (47,5%); Оппозиционная платформа – За життя (10,4%); Европейская солидарность (7,9%); Батькивщина (7,5%); Партия Голос (6,4%).

Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

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Еще один важный момент, который может повлиять на парламентские выборы – четверть опрошенных отметили, что планируют отпуск на вторую половину июля.

Однако 80% из них считают, что смогут проголосовать, 14% – заявили обратное, еще 6% – не определились.

Опрос группы Рейтинг проводился с 6 по 9 июня 2019 года среди населения Украины от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего в опросе приняли участие 2 тыс. респондентов.

Погрешность исследования составляет не более 2,2%.

Напомним, партия Голос выдвинула четырех кандидатов на избрание в Верховную Раду на мажоритарных округах.

Источник: Рейтинг