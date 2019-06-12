Социологическа группа Рейтинг опубликовала данные опроса, согласно которым в новую Верховную Раду проходят пять партий.
По данным опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 6-9 июня 2019 года, почти 70% украинцев готовы принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля.
Большинство респондентов отдали свои симпатии партии Слуга народа.
Всего в новую Раду могут попасть пять партий:
- Слуга народа (47,5%);
- Оппозиционная платформа – За життя (10,4%);
- Европейская солидарность (7,9%);
- Батькивщина (7,5%);
- Партия Голос (6,4%).
Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.
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Еще один важный момент, который может повлиять на парламентские выборы – четверть опрошенных отметили, что планируют отпуск на вторую половину июля.
Однако 80% из них считают, что смогут проголосовать, 14% – заявили обратное, еще 6% – не определились.
Опрос группы Рейтинг проводился с 6 по 9 июня 2019 года среди населения Украины от 18 лет и старше.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего в опросе приняли участие 2 тыс. респондентов.
Погрешность исследования составляет не более 2,2%.
Напомним, партия Голос выдвинула четырех кандидатов на избрание в Верховную Раду на мажоритарных округах.
Источник: Рейтинг