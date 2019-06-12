PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Выборы в парламент: как изменились предпочтения украинцев

Социологическа группа Рейтинг опубликовала данные опроса, согласно которым в новую Верховную Раду проходят пять партий.

Выборы в парламент: как изменились предпочтения украинцев

По данным опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 6-9 июня 2019 года, почти 70% украинцев готовы принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Большинство респондентов отдали свои симпатии партии Слуга народа.

Всего в новую Раду могут попасть пять партий:

  1. Слуга народа (47,5%);
  2. Оппозиционная платформа – За життя (10,4%);
  3. Европейская солидарность (7,9%);
  4. Батькивщина (7,5%);
  5. Партия Голос (6,4%).

Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

Читайте: Когда в Украине парламентские выборы

Еще один важный момент, который может повлиять на парламентские выборы – четверть опрошенных отметили, что планируют отпуск на вторую половину июля.

Однако 80% из них считают, что смогут проголосовать, 14% – заявили обратное, еще 6% – не определились.

Опрос группы Рейтинг проводился с 6 по 9 июня 2019 года среди населения Украины от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего в опросе приняли участие 2 тыс. респондентов.

Погрешность исследования составляет не более 2,2%.

Напомним, партия Голос выдвинула четырех кандидатов на избрание в Верховную Раду на мажоритарных округах.

Источник: Рейтинг

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Партия Слуга народа исключила из списка трех кандидатов
На столичном округе баллотируются сразу два клона депутата Третьякова
Голос исключил из списка двух кандидатов-мажоритарщиков
Разница между открытыми и закрытыми списками – все о выборах в Раду
У нового Оппозиционного блока во главе с Мураевым серьезные шансы для прохождения в парламент
Для смены места голосования теперь нужен только паспорт
Что такое партийные списки и как они формируются
Как голосовать на выборах не по месту прописки
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка