Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак 13 июня прилетает в Украину.

Во второй раз за 2019 год в Украину прилетает глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

– Основным вопросом повестки дня встречи с действующим председателем ОБСЕ станет обсуждение путей эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию крупном вызову европейской безопасности – агрессии России против Украины, – говорится в сообщении МИД.

Во время визита Лайчака глава МИД Украины Павел Климкин проведет с ним переговоры.

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Напомним, Мирослав Лайчак после первого официального визита в Украину заявил, что он шокирован условиями жизни людей возле линии соприкосновения на Донбассе, и призвал стороны активизировать усилия по мирному урегулированию кризиса.