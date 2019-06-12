Президент Украины Владимир Зеленский шутил о высоких тарифах, но не обещал снизить их.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на коммунальные услуги.

По его словам, Зеленский шутил о высоких тарифах, но на давал прямых обещаний по их снижению.

– Зеленский непосредственно нигде не обещал снижение тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развития экспорта, – сказал Герус.

Читайте: Кабмин обяжет снизить тарифы на газ для населения в июне и июле

Только после указанных шагов цены на газ могут снизиться на 20-30%.

Однако представитель президента не спрогнозировал, когда именно это может произойти.

К слову, в Минэкономразвития дали прогноз по темпу роста тарифов до 2022 года.

Источник: BIHUS info