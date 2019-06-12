Президент Украины Владимир Зеленский шутил о высоких тарифах, но не обещал снизить их.
Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на коммунальные услуги.
По его словам, Зеленский шутил о высоких тарифах, но на давал прямых обещаний по их снижению.
– Зеленский непосредственно нигде не обещал снижение тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развития экспорта, – сказал Герус.
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Только после указанных шагов цены на газ могут снизиться на 20-30%.
Однако представитель президента не спрогнозировал, когда именно это может произойти.
К слову, в Минэкономразвития дали прогноз по темпу роста тарифов до 2022 года.
Источник: BIHUS info