В сети разгорелся скандал из-за того, что у назначенного президентом Владимиром Зеленским главы Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева есть медаль ФСБ России За боевое содружество.

Бухарев пояснил, что его наградили в 2004 году за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

По его словам, в операции принимали участие представители спецслужб и правоохранительных органов многих стран: США, России, Европы, Никарагуа.

В результате операции был ликвидирован ряд наркотических комбинатов, раскрыты ранее неизвестные средства доставки и сокрытия наркотиков, а также арестован лидер наркогруппировки.

При этом он фигурирует в санкционном списке Российской Федерации.

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Помимо этого из биографии Бухарева известно, что он был первым заместитель главы СБУ, народным депутатом Верховной Рады.

В 2007 году он занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины – начальника налоговой милиции. Уволился в марте 2010 года.

После этого был помощником народного депутата Украины Андрея Кожемякина, а 1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией.