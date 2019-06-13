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Факты / Украина

90% государственных услуг переведут в онлайн до 2024 года – Федоров

До 2024 года 90% всех государственных услуг планируют перевести в режим онлайн.

90% государственных услуг переведут в онлайн до 2024 года – Федоров

Согласно концепции Государство в смартфоне, 90% государственных услуг планируют перевести в онлайн. Это, по мнению советника президента Украины Михаила Федорова,  будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

– Наш план очень амбициозный. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере, – сказал он.

Однако уже в этом году украинцы “почувствуют вкус электронных услуг нового поколения – полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина”.

На первом экспертном обсуждении концепции Государство в смартфоне среди представителей Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области IТ, были обозначены ключевые вопросы в этой сфере.

Коснулись развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведение порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов). Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий.

Читайте: 5G в Украине могут запустить в 2020 году

К слову, ранее Зеленский рассказал, как будут вводить инновации.

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