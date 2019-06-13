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Факты / Украина / Политика

Баканов объяснил российское гражданство жены

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что его жена имеет гражданство РФ, но сейчас оформляет украинское гражданство.

Баканов объяснил российское гражданство жены

Жена Ивана Баканова, которого назначили в. и. о. главы СБУ, оказалась гражданкой России. Чиновник уверяет, что она уже в процессе изменения гражданства.

– Когда мы с командой принимали решение идти в политику, каждый из нас осознавал, что его семья, друзья, соседи и даже домашние животные окажутся под общественным микроскопом.

Был готов к этому и я. Поэтому всем, кто собирается меня шантажировать близкими, отвечу четко: так не будет, – говорится в заявлении Баканова.

Он объяснил, что не собирался ничего скрывать и спецпроверка при назначении на должность не выявила никаких нарушений.

Иван Баканов женат и воспитывает двух сыновей.

– Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший – Степан, учится в школе. Оба украинца, – добавил и.о. главы СБУ.

Жена также украинка, жила и училась в Кривом Роге. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ.

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– Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. При этом с 1998 года она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства.

Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года, – сообщил Баканов.

Он отметил при этом, что получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников.

Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию, – заверил Баканов.

Напомним, руководителя предвыборного штаба Владимира Зеленского Ивана Баканова назначили первым заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Источник: СБУ

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